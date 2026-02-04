Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил ввести в вузах новую дисциплину о русском языке

Путин предложил ввести в вузах дисциплину «Русский язык как государственный».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября 2026 года представить предложения о введении в вузах дисциплины «Русский язык как государственный».

Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины (модуля) “Русский язык как государственный”. Срок — 1 сентября 2026 года», — говорится в документе.