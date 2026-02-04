Исполнитель хита «Ягоды малинки» Хабиб вылетел с байка на серпантине: подробности

Российский певец Хабиб Шарипов, автор популярного трека «Ягода-малинка», попал в ДТП во время отдыха в Таиланде. В личном Telegram-канале исполнитель сообщил, что упал с байка.
«Только что я вылетел с байка на серпантине. Берегите себя друзья!» — написал Хабиб.
Певец также опубликовал короткое видео, на котором он сидит на земле после произошедшего, пока ему обрабатывают полученные раны и ссадины.
Известно, что артисту удалось избежать серьезных травм в результате ДТП. Сам Шарипов признался, что после падения покатился кубарем. Других подробностей инцидента певец не сообщил.
Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде в результате аварии погиб 23-летний российский тревел-блогер. По предварительной информации, в его мотоцикл сзади врезался автомобиль, из-за чего транспортное средство перевернулось, а молодой человек ударился головой о бордюр.