Исполнитель хита «Ягоды малинки» Хабиб вылетел с байка на серпантине: подробности

Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде в результате аварии погиб 23-летний российский тревел-блогер. По предварительной информации, в его мотоцикл сзади врезался автомобиль, из-за чего транспортное средство перевернулось, а молодой человек ударился головой о бордюр.