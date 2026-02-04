Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнитель хита «Ягоды малинки» Хабиб вылетел с байка на серпантине: подробности

Певец Хабиб попал в ДТП с байком на отдыхе в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец Хабиб Шарипов, автор популярного трека «Ягода-малинка», попал в ДТП во время отдыха в Таиланде. В личном Telegram-канале исполнитель сообщил, что упал с байка.

«Только что я вылетел с байка на серпантине. Берегите себя друзья!» — написал Хабиб.

Певец также опубликовал короткое видео, на котором он сидит на земле после произошедшего, пока ему обрабатывают полученные раны и ссадины.

Известно, что артисту удалось избежать серьезных травм в результате ДТП. Сам Шарипов признался, что после падения покатился кубарем. Других подробностей инцидента певец не сообщил.

Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде в результате аварии погиб 23-летний российский тревел-блогер. По предварительной информации, в его мотоцикл сзади врезался автомобиль, из-за чего транспортное средство перевернулось, а молодой человек ударился головой о бордюр.