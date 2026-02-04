Онищенко объяснил, почему в РФ не было вакцины от ротавируса

Вакцина против ротавируса востребована лишь в ограниченном числе регионов, по этой причине она не появилась в России раньше. Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил об этом в разговоре с НСН.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России разработали вакцину от ротавируса.
По его словам, массовое применение вакцины оправдано только в регионах, где фиксируется эпидемический уровень заражения.
Онищенко подчеркнул, что некорректно ставить в вину длительные сроки создания препарата, так как наука постоянно работает над более эффективными решениями. Важным вопросом остаётся тип вакцины — будет ли она генноинженерной, созданной на основе ослабленного вируса или направленной на формирование местного иммунитета.
Оценить успех новой вакцины можно будет после того, как станет ясно, насколько хорошо она адаптирована к текущим мутациям и штаммам ротавируса.
