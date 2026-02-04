Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко объяснил, почему в РФ не было вакцины от ротавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в РФ не разработали вакцину от ротавируса раньше в связи с тем, что она востребована только в ограниченном числе регионов.

Источник: АиФ Воронеж

Вакцина против ротавируса востребована лишь в ограниченном числе регионов, по этой причине она не появилась в России раньше. Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил об этом в разговоре с НСН.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России разработали вакцину от ротавируса.

По его словам, массовое применение вакцины оправдано только в регионах, где фиксируется эпидемический уровень заражения.

Онищенко подчеркнул, что некорректно ставить в вину длительные сроки создания препарата, так как наука постоянно работает над более эффективными решениями. Важным вопросом остаётся тип вакцины — будет ли она генноинженерной, созданной на основе ослабленного вируса или направленной на формирование местного иммунитета.

Оценить успех новой вакцины можно будет после того, как станет ясно, насколько хорошо она адаптирована к текущим мутациям и штаммам ротавируса.

Ранее врач Владимир Никифоров оценил угрозу от появления лихорадки чикунгунья в России.