В России призвали распустить сборную по футболу, а Карпина — отправить в Эстонию

По его словам, даже если ограничения на участие в чемпионатах мира или Европы будут сняты, подготовки за два года будет достаточно. В ответ на вопрос о перспективах действующего наставника национальной команды Валерия Карпина, Бубнов резко предложил ему продолжить карьеру в Эстонии. Он счёл, что репутация Карпина, поработавшего в московском «Динамо», оставляет желать лучшего, и отметил, что между тренером и болельщиками существует неприязнь.