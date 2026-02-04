В России призвали распустить сборную по футболу, а Карпина — отправить в Эстонию

По его словам, даже если ограничения на участие в чемпионатах мира или Европы будут сняты, подготовки за два года будет достаточно. В ответ на вопрос о перспективах действующего наставника национальной команды Валерия Карпина, Бубнов резко предложил ему продолжить карьеру в Эстонии. Он счёл, что репутация Карпина, поработавшего в московском «Динамо», оставляет желать лучшего, и отметил, что между тренером и болельщиками существует неприязнь.
«Сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает», — подытожил Бубнов.
Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» главным разочарованием года. Он ожидал, что под его руководством команда станет максимально конкурентоспособной, но эти надежды не оправдались.
