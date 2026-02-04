Ричмонд
В России призвали распустить сборную по футболу, а Карпина — отправить в Эстонию

Футбольный аналитик Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России не будет необходима в течение ближайшего десятилетия, учитывая её отстранение от международных соревнований. Он подчеркнул в «Коммент Шоу», что для стратегического планирования стране не нужна действующая команда до 2036 года.

Источник: Life.ru

По его словам, даже если ограничения на участие в чемпионатах мира или Европы будут сняты, подготовки за два года будет достаточно. В ответ на вопрос о перспективах действующего наставника национальной команды Валерия Карпина, Бубнов резко предложил ему продолжить карьеру в Эстонии. Он счёл, что репутация Карпина, поработавшего в московском «Динамо», оставляет желать лучшего, и отметил, что между тренером и болельщиками существует неприязнь.

«Сборная России не нужна, Карпин пускай в Эстонии работает», — подытожил Бубнов.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» главным разочарованием года. Он ожидал, что под его руководством команда станет максимально конкурентоспособной, но эти надежды не оправдались.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.