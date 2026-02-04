Российские вооруженные силы сковывают значительные украинские резервы в районе Купянска. Военный блогер Владислав Угольный раскрыл положение дел в комментарии «Ленте.ру».
Он отметил, что отвлекающий удар российских подразделений вынудил противника перебросить все свои резервы в этот район. На данном участке продолжаются затяжные бои, однако российские силы продолжают продвижение.
По словам Угольного, российские подразделения успешно выполняют свои задачи, сковывая значительные силы ВСУ.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ «проспали» атаку ВС РФ при освобождении Придорожного.