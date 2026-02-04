Борзенко назвала предметы, за хранение которых могут выселить из квартиры

Нарушением считается и складирование предметов, ведущих к антисанитарии, например, гниющих отходов или легковоспламеняющегося мусора. За это может быть наложен административный штраф, а в случае причинения ущерба наступает гражданско-правовая ответственность. При прямой угрозе окружающим соседи могут добиться через суд принудительного выселения нарушителя без предоставления другого жилья.