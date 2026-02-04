Борзенко назвала предметы, за хранение которых могут выселить из квартиры

Хранение взрывчатых веществ, токсичных химикатов и незарегистрированного оружия в квартирах запрещено законом и может привести к принудительному выселению через суд. Адвокат Надежда Борзенко рассказала об этом «Газете.Ru».
Эксперт пояснила, что под запрет попадают легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газами, пиротехника, а также токсичные химикаты, биологические и радиационные материалы. Их хранение создает угрозу для жизни и здоровья соседей. Также в жилых помещениях запрещено находиться незарегистрированному огнестрельному и пневматическому оружию, холодному оружию ударно-дробящего действия.
Нарушением считается и складирование предметов, ведущих к антисанитарии, например, гниющих отходов или легковоспламеняющегося мусора. За это может быть наложен административный штраф, а в случае причинения ущерба наступает гражданско-правовая ответственность. При прямой угрозе окружающим соседи могут добиться через суд принудительного выселения нарушителя без предоставления другого жилья.
Нарушения обычно выявляются по жалобам в МЧС или Роспотребнадзор, а также становятся известны после происшествий, таких как пожар или утечка химикатов.
