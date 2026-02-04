Ричмонд
Борзенко назвала предметы, за хранение которых могут выселить из квартиры

Адвокат Надежда Борзенко рассказала, что за хранение легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газом и пиротехникой могут выселить из квартиры.

Источник: Аргументы и факты

Хранение взрывчатых веществ, токсичных химикатов и незарегистрированного оружия в квартирах запрещено законом и может привести к принудительному выселению через суд. Адвокат Надежда Борзенко рассказала об этом «Газете.Ru».

Эксперт пояснила, что под запрет попадают легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газами, пиротехника, а также токсичные химикаты, биологические и радиационные материалы. Их хранение создает угрозу для жизни и здоровья соседей. Также в жилых помещениях запрещено находиться незарегистрированному огнестрельному и пневматическому оружию, холодному оружию ударно-дробящего действия.

Нарушением считается и складирование предметов, ведущих к антисанитарии, например, гниющих отходов или легковоспламеняющегося мусора. За это может быть наложен административный штраф, а в случае причинения ущерба наступает гражданско-правовая ответственность. При прямой угрозе окружающим соседи могут добиться через суд принудительного выселения нарушителя без предоставления другого жилья.

Нарушения обычно выявляются по жалобам в МЧС или Роспотребнадзор, а также становятся известны после происшествий, таких как пожар или утечка химикатов.

