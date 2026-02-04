Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна после жалоб жертв

Министерство юстиции США удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна после того как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила газета New York Post.