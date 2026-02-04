Ричмонд
+2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна после жалоб жертв

Министерство юстиции США удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна после того как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила газета New York Post.

Министерство юстиции США удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна после того как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила газета New York Post.

— В понедельник в письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру Джей Клэйтон, прокурор США по Южному округу Нью Йорка, написал, что Министерство юстиции удалило все раскрывающие (личные данные — прим. «ВМ») материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами, — говорится в материале.

В письме Клэйтон подчеркнул, что удаленные файлы направят на пересмотр и опубликуют отредактированными «в идеале в течение 24−36 часов». При этом правительство США изъяло большое количество документов из общего доступа по своей инициативе, передает газета.

3 февраля СМИ сообщили, что бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Пара уступила требованиям республиканцев за несколько дней до голосования об их неуважении к Конгрессу США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше