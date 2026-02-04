Жена и падчерица режиссера Вуди Аллена Сун-И Превен общалась с финансистом Джеффри Эпштейном после его ареста по делу о секс-торговле детьми. Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на опубликованные Минюстом США документы.
В своих электронных письмах Сун-И Превен утверждала, что движение #MeToo «зашло слишком далеко», и охарактеризовала несовершеннолетнюю жертву Эпштейна как «гадкую и отвратительную».
Кроме того, в одном из сообщений она отметила, что ее сводный брат Ронан Фэрроу получил больше признания, «чем заслуживает», после того как был награжден Пулитцеровской премией за расследование домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна, говорится в материале.
В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.
Однако вечером, 4 февраля, стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.