Протест из-за связей королевской семьи с Эпштейном прошел у Букингемского дворца

Сторонники республиканского строя провели акцию протеста у Букингемского дворца, требуя от британской королевской семьи раскрыть полную информацию о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличен в педофилии. Об этом сообщается в заявлении антимонархического движения Republic.
Во время демонстрации активисты развернули плакат с обращением к королю Великобритании Карлу III с вопросом: «Карл, что ты скрываешь?». Кроме того, протестующие прикрепили к решетке ворот дворца ленту желто-черного цвета с надписью «Место преступления, не входите».
— С учетом того, что в сеть Эпштейна были пойманы члены европейских королевских семей и бизнесмены и политики со всего мира, крайне маловероятно, что другие члены британской королевской семьи не встречались с ним, — цитирует лидера Republic Грэми Смита ТАСС.
Ранее из рассекреченных файлах Эпштейна стало известно, что сын Елизаветы II и брат действующего Короля Британии принц Эндрю мог купить у финансиста несовершеннолетнюю девушку, изнасиловать и убить. Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах.
Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.