В Москве арестовали владельца BMW за отказ снять тонировку

Владельца BMW X7 отправили за решётку на пять суток за отказ снять тонировку.

Об этом сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, пишет РИА Новости.

Суд постановил арестовать мужчину за неповиновение законному требованию полицейского, который приказал ему устранить нарушение правил тонировки стекол.

За отказ удалить плёнку со стёкол на водителя составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции.

Суд согласился с доводами правоохранителей и назначил максимальное наказание в виде административного ареста.

Читайте также: «В России закрыли “лазейку” для тонировки автомобилей».