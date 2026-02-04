Фонд Кастро: взволновавший США российский Ил-76 привез на Кубу «не книги»

Находящийся по американскими санкциями российский военно-транспортный самолет Ил-76, прибытие которого на кубинскую авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос обеспокоило США, «привез не книги», заявили в Фонде имени Фиделя Кастро.
«О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем», — сообщил фонд в своем Telegram-канале.
Ироничное замечание о книгах, вероятно, связано с предстоящей книжной ярмаркой на Кубе, в которой РФ примет участие как почетный гость.
Фонд им. Фиделя Кастро создан в 2021 году, в его задачи входит содействие российско-кубинскому сотрудничеству в сферах культуры, науки и информации.
Ил-76 прибыл на кубинскую военную авиабазу 3 февраля. Американские СМИ отметили, что самолет уже посещал Кубу и другие страны региона в конце октября 2025 года на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Каракасом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает давление США на руководство Кубы и считает действия Вашингтона очередным проявлением политики максимального давления на Гавану.