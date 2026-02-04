Кардиолог Малай: боль в висках может указывать на гипертонический криз

Пульсирующая боль в висках часто сигнализирует о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Кардиолог Анастасия Малай рассказала об этом «Ленте.ру».
По словам врача, наиболее частой причиной такого симптома является гипертония. Повышенное артериальное давление приводит к избыточному мозговому кровотоку и растяжению стенок височных артерий, что вызывает ощущение пульсации.
Особенно ярко симптом проявляется при гипертоническом кризе. Пульсация может быть ритмичной и синхронной с сердцебиением, сопровождаясь чувством распирания, покраснением лица, тошнотой, тахикардией, шумом в ушах и легкой дезориентацией.
