Кардиолог Малай: боль в висках может указывать на гипертонический криз

Врач Анастасия Малай заявила, что боль и пульсация в висках могут указывать на наличие патологий сердечно-сосудистой системы.

Источник: freepik.com

Пульсирующая боль в висках часто сигнализирует о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Кардиолог Анастасия Малай рассказала об этом «Ленте.ру».

По словам врача, наиболее частой причиной такого симптома является гипертония. Повышенное артериальное давление приводит к избыточному мозговому кровотоку и растяжению стенок височных артерий, что вызывает ощущение пульсации.

Особенно ярко симптом проявляется при гипертоническом кризе. Пульсация может быть ритмичной и синхронной с сердцебиением, сопровождаясь чувством распирания, покраснением лица, тошнотой, тахикардией, шумом в ушах и легкой дезориентацией.

Ранее врач Валерия Бонадыкова раскрыла способы защитить сердце от скрытых факторов риска.