Пять условий для одинокой птицы:

Поезд должен был вот-вот тронуться. Таня напряженно вглядывалась в темноту январской ночи там, за окном. По ту сторону стекла кружила самая настоящая метель, а здесь, в вагоне, тепло и уютно, и полотенчики такие, как когда-то давно у бабули в доме были. Красно-зеленый узор по белому. Неужели повезло — одной в купе ехать всю ночь? А утром родной Минск. Таня ехала проведать родителей: серьезно заболела мама, и отец, такой всегда веселый и бодрый, вдруг в одночасье превратился в седого беспомощного старичка. Они будто поменялись местами, родители и их единственная дочка, уже перешагнувшая сорокалетний рубеж Танечка. Сейчас Тане надо было стать взрослой и взять ответственность за них, маму и папу. Они очень-очень ждали ее. Милая, умная Таня, когда-то давно уехавшая покорять далекую Москву — столица представлялась ей отдельным царством-государством, где она, отличница и красавица, должна занять свое достойное место.