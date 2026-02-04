«Альбасете» едва не уничтожил «Барселону» в Кубке Короля Испании

Третьего февраля 2026 года «Барселона» в четвертьфинале Кубка Короля Испании одержала выездную победу над «Альбасете» со счётом 2:1 и вышла в полуфинал турнира. Голы каталонцев забили Ламин Ямал на 39-й минуте и капитан Рональд Араухо на 56-й. Хавьер Морено сократил отставание на 87-й минуте, а в добавленное время защитник «Барселоны» Жерар Мартин выбил мяч с линии ворот, сохранив победу. «Альбасете», представляющий второй дивизион, ранее выбил из Кубка «Сельту» и «Реал Мадрид».
«Барселона» преодолела испытание «Альбасете» и вышла в полуфинал Кубка Короля Испании.
Третьего февраля 2026 года в рамках четвертьфинальной стадии Кубка Короля Испании футбольный клуб «Барселона» одержал выездную победу над представителем второго дивизиона «Альбасете» со счётом 2:1. Каталонский клуб стал первой командой, обеспечившей себе место в полуфинале турнира, однако путь к этому результату оказался непростым: коллективу из Ламбесы пришлось отразить мощное давление соперника в заключительные минуты матча.
Первый гол в игре на 39-й минуте забил юный форвард Ламин Ямал. Комбинация началась с перехвата мяча Маркусом Рэшфордом, который передал его Френки де Йонгу, а тот в свою очередь вывел Ямала на ударную позицию. Молодой испанец мощно пробил левой ногой, не оставив шансов вратарю хозяев. Ранее Рэшфорд упустил выгодную возможность открыть счёт, а удар Дани Ольмо с лёта был отражён на угловой.
Во втором тайме, на 47-й минуте, Ольмо вновь оказывался в опасной зоне после прорыва Рэшфорда, но его удар был заблокирован защитниками «Альбасете». Девять минут спустя «Барселона» удвоила преимущество: капитан Рональд Араухо мощно пробил головой после подачи с углового. Этот гол стал для уругвайца первым после возвращения в стартовый состав — ранее в декабре он взял паузу в карьере для восстановления психического здоровья.
Хозяева поля, занимающие двенадцатую строчку в таблице второй лиги, проявили характер в финальной четверти часа. На 87-й минуте Хавьер Морено сократил отставание, реализовав удар головой после штрафного. Защитник «Барселоны» Ферран Торрес на 89-й минуте, казалось, восстановил двухмячное преимущество, однако гол был отменён арбитром из-за положения «вне игры». В добавленное ко второму тайму время «Альбасете» усилил натиск, и лишь своевременная интервенция Жерара Мартина, выбившего мяч с линии ворот, сохранила победу для гостей.
Отметим, что «Альбасете» в предыдущих раундах турнира совершил ряд громких сенсаций, выбив из борьбы «Сельту Виго» и действующего чемпиона страны «Реал Мадрид». В том матче против мадридцев ключевую роль сыграл опытный нападающий Джефте Бетанкор, оформивший дубль. В поединке с «Барселоной» он вышел на замену на 63-й минуте, однако не сумел повлиять на исход встречи: его удары на 73-й и 83-й минутах не достигли цели.
«Барселона», защитившая в 2025 году титул обладателя Кубка Короля после победы над «Реалом Мадрид» в финале в Севилье со счётом 3:2 в дополнительное время, продолжит борьбу за повторное завоевание трофея. Следующим соперником каталонцев в рамках национального первенства станет «Мальорка»: матч двадцать третьего тура чемпионата Испании пройдёт седьмого февраля на «Олимпийском стадионе Луиса Компаниса».
Определение остальных полуфиналистов Кубка Короля состоится в ближайшие дни. Четвёртого февраля «Депортиво Алавес» примет «Реал Сосьедад», а «Валенсия» сыграет на своём поле с «Атлетиком» из Бильбао. Пятого февраля «Атлетико Мадрид» отправится в гости к «Реал Бетису». Победитель нынешнего розыгрыша получит право представлять Испанию в следующем сезоне Лиги Европы.