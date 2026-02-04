«Альбасете» едва не уничтожил «Барселону» в Кубке Короля Испании

Во втором тайме, на 47-й минуте, Ольмо вновь оказывался в опасной зоне после прорыва Рэшфорда, но его удар был заблокирован защитниками «Альбасете». Девять минут спустя «Барселона» удвоила преимущество: капитан Рональд Араухо мощно пробил головой после подачи с углового. Этот гол стал для уругвайца первым после возвращения в стартовый состав — ранее в декабре он взял паузу в карьере для восстановления психического здоровья.