Врач Калюжин рассказал о первой помощи при переохлаждении

Для согревания необходимо заменить холодную или мокрую одежду на сухую, дополнительно утеплить голову и шею. Основное внимание следует уделить согреванию корпуса с помощью теплой куртки, пледа, теплого душа или грелки, обернутой в ткань. Помогают также теплое питье, легкий перекус и умеренная физическая активность в помещении. Эксперт предупредил, что употреблять алкоголь для согрева опасно, так как это усиливает потерю тепла.