Врач Калюжин рассказал о первой помощи при переохлаждении

Чтобы согреться после переохлаждения на улице, необходимо переодеться в сухую одежду и согреть область груди и спины. Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал об этом «Газете.Ru».
По словам эксперта, ощущение холода, которое не проходит в теплом помещении, связано с работой системы терморегуляции. После возвращения с мороза организм некоторое время сохраняет «режим экономии», направляя кровь к внутренним органам, из-за чего конечности могут оставаться холодными.
Для согревания необходимо заменить холодную или мокрую одежду на сухую, дополнительно утеплить голову и шею. Основное внимание следует уделить согреванию корпуса с помощью теплой куртки, пледа, теплого душа или грелки, обернутой в ткань. Помогают также теплое питье, легкий перекус и умеренная физическая активность в помещении. Эксперт предупредил, что употреблять алкоголь для согрева опасно, так как это усиливает потерю тепла.
При появлении таких симптомов, как спутанность сознания, сонливость, температура тела ниже 35 градусов, исчезновение дрожи или признаки обморожения, требуется срочная медицинская помощь. Если человек мерзнет постоянно без очевидных причин, это может быть признаком анемии, снижения функции щитовидной железы или побочным эффектом лекарств.
