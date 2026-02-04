«Кровь не водица»: Кристина Асмус показала трогательное видео с дочкой от Гарика Харламов

Актриса Кристина Асмус в соцсетях показала трогательное видео со своей дочерью от Гарика Харламова. В ролике она показала кадры с девочкой, сопроводив кадры трогательными словами в адрес ребенка.
Асмус опубликовала трогательный ролик со своей двенадцатилетней дочерью Настей. Актриса призналась, что даже не ожидала, что у неё родится такая замечательная дочь.
«Кровь, как говорится, не водица», — добавила артистка.
Напомним, что Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов состояли в браке с 2013 года. Их дочь Настя родилась спустя год после свадьбы. О своём расставании пара объявила в конце 2020 года. С тех пор звёзды живут раздельно.
Ранее в СМИ появилась информация о новом избраннике актрисы. Несколько месяцев Асмус скрывала личность своего возлюбленного. Она размещала в соцсетях лишь его фотографии со спины. Поклонники предполагали, что её спутник — бритый мужчина спортивного телосложения. Позже подписчики вычислили личность мужчины — им оказался 41-летний оператор Валерий Махмудов.