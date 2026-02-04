Ричмонд
Обвиненного в покушении на Трампа приговорили к пожизненному заключению

Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, которого признали виновным в попытке покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил телеканал Fox News в социальной сети X.

— Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению, — сказано в сообщении.

Попытка нападения произошла 15 сентября 2024 года в штате Флорида. Преступника быстро задержали, не дав ему открыть огонь. В Трампа пытался выстрелить 58-летний Райан Уэсли Раут, житель штата Северная Каролина, который тоже поддерживает Демократическую партию. Что известно о повторном покушении на жизнь Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, после инцидента Рут вызвал американского лидера на дуэль — предложил ему сыграть в гольф. «Вечерняя Москва» вспоминает другие случаи, когда современным политикам поступали похожие предложения.

14 января глава Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес сообщил, что проинформировал местную прокуратуру о подготовке покушения на президента страны Родриго Чавеса. По его словам, это беспрецедентный случай в истории страны.

