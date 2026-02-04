Обвиненного в покушении на Трампа приговорили к пожизненному заключению

Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, которого признали виновным в попытке покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил телеканал Fox News в социальной сети X.