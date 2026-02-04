Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предмет «Русский язык как государственный» могут внедрить в российских вузах

Президент России Владимир Путин дал указание подготовить предложения по введению в вузах дисциплины «Русский язык как государственный» до 1 сентября. Это указание содержится в перечне документов, опубликованных на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин дал указание подготовить предложения по введению в вузах дисциплины «Русский язык как государственный» до 1 сентября. Это указание содержится в перечне документов, опубликованных на сайте Кремля.

Задача была поставлена перед правительством России и Советом при президенте РФ, который отвечает за реализацию государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России.

Кроме того, в 2026 году будет проведен всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», организованный по поручению Путина с целью популяризации семейного чтения. В документе уточняется, что в реализации мероприятия примут участие Российская государственная детская библиотека, Российский книжный союз и «Движение первых».

Российский лидер также поручил улучшить подготовку учителей начальных классов и увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы. Кроме того, Министерство просвещения и Совет при президенте РФ должны разработать специальные учебные материалы по русскому языку для школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые будут использоваться во внеурочной деятельности.