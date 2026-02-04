Предмет «Русский язык как государственный» могут внедрить в российских вузах

Российский лидер также поручил улучшить подготовку учителей начальных классов и увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы. Кроме того, Министерство просвещения и Совет при президенте РФ должны разработать специальные учебные материалы по русскому языку для школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые будут использоваться во внеурочной деятельности.