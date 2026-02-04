Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда КВН Асалиева рассказала о борьбе с раком

Участница команды КВН «Это они» Ирина Асалиева в интервью для проекта «Предельник» рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

Участница команды КВН «Это они» Ирина Асалиева в интервью для проекта «Предельник» рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

По ее словам, недуг у нее обнаружили перед финалом Центральной Краснодарской лиги КВН в 2020 году.

— На финале, когда мы как раз выиграли, я уже знала (о раке — прим. «ВМ»). И потом я легла в больницу на три с половиной месяца на лечение, — сообщила девушка.

Асалиева добавила, что в настоящее время находится в ремиссии. Однако она не уточнила, какой вид рака у нее тогда диагностировали.

22 сентября прошлого года главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян призналась, что проходит лечение от рака. 26 января 2026 года журналистка опубликовала в своем блоге фото без парика после курсов химиотерапии.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, может ли онкологическое заболевание передаваться по наследству и как предотвратить развитие этого заболевания при наличии генов с мутациями, которые достались от родителей.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше