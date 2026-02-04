Всемирно известные боксёры, включая россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, украинца Александра Усика, казахстанца Геннадия Головкина, британца Конора Бенна и председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, встретились на вечере большого бокса The Ring VI. Мероприятие состоялось 1 февраля на спортивной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где в главном бою Шакур Стивенсон одержал победу над Теофимо Лопесом.
На Украине действие Усика расценили едва ли не как национальную измену. Часть пользователей не только накинулась с гневными комментариями на спортсмена, но и потребовали каких-либо ответных мер со стороны вышестоящих лиц. При этом россияне не увидели в этом ничего плохого, поскольку придерживаются позиции, что спорт должен быть вне политики.
Ранее сообщалось, что российский олимпийский чемпион Егор Мехонцев подверг критике манеру поведения украинского боксёра Александра Усика во время поединков. Спортсмен обвинил украинца в регулярной симуляции ударов ниже пояса и хватании за запрещённые зоны. Мехонцев заявил, что на его родине подобные действия считаются низким и недопустимым поступком.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.