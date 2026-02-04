Украинцы захейтили «предателя» Усика за фото с российскими боксёрами

На Украине действие Усика расценили едва ли не как национальную измену. Часть пользователей не только накинулась с гневными комментариями на спортсмена, но и потребовали каких-либо ответных мер со стороны вышестоящих лиц. При этом россияне не увидели в этом ничего плохого, поскольку придерживаются позиции, что спорт должен быть вне политики.