Кафе «Долина» в Петербурге изменило ударение на вывеске на второй слог

Кафе «Долина» в Петербурге поменяло ударение на вывеске, чтобы не было ассоциации с известной российской певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщили РИА Новости. Кафе «Долина» работает в Петербурге с 2009 года. Примерно два месяца назад владельцы заведения заметили, что их стали называть «Долина», подразумевая фамилию певицы, а не название кафе. В ответ на эту путаницу на вывеске появился знак ударения, который помогает правильно прочитать название заведения.