Путин предложил ввести новую дисциплину о русском языке для вузов

В российских университетах скоро может появиться новая дисциплина. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по разработке и изучению курса «Русский язык как государственный». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

«Правительству РФ … представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины (модуля) “Русский язык как государственный”, — говорится в материале.

Как следует из перечня поручений на сайте Кремля, работу нужно провести совместно с Советом по русскому языку. Выполнить поручение необходимо уже до 1 сентября.

Если инициатива будет реализована, этот модуль могут ввести для студентов всех направлений подготовки. Цель — углубленное изучение русского языка в его статусе государственного.

Ранее Путин подписал распоряжение о проведении в 2026—2027 годах Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Документ предусматривает развитие двусторонних связей между Россией и Китаем, а также организацию совместных мероприятий в сфере обучения и науки. Также в Минобрнауки РФ оценили эффективность отказа от Болонской системы. В ведомстве полагают что новая модель высшего образования сохранит лучшее из прежней системы. но сделает профессиональные траектории более гибкими и точными.

