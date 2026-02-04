Путин предложил ввести новую дисциплину о русском языке для вузов

Ранее Путин подписал распоряжение о проведении в 2026—2027 годах Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Документ предусматривает развитие двусторонних связей между Россией и Китаем, а также организацию совместных мероприятий в сфере обучения и науки. Также в Минобрнауки РФ оценили эффективность отказа от Болонской системы. В ведомстве полагают что новая модель высшего образования сохранит лучшее из прежней системы. но сделает профессиональные траектории более гибкими и точными.