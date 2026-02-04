Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 72 дрона ВСУ над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 ликвидировали 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над территориями российских регионов. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области, — передает РИА Новости.

В ночь с 3 на 4 февраля национальные средства ПВО сбили 24 украинских дрона над территориями Брянской, Белгородской, Ростовской и Астраханской областей. Больше всего вражеских летательных аппаратов уничтожили в небе над Брянским регионом.

До этого, в ночь со 2 на 3 февраля, отечественные войска ликвидировали 10 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Орловской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

