Infobae: суд Аргентины направил запрос в США для экстрадиции Мадуро

Аргентинский судья подписал запрос на экстрадицию Мадуро из США для допроса по делу о преступлениях против человечности.

Источник: Комсомольская правда

Суд Аргентины направил запрос в США об экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал Infobae.

Запрос был подписан аргентинским судьей Себастьяном Рамосом на фоне открытого в южноамериканской республике дела о преступлениях против человечности. Согласно решению представителя инстанции, Мадуро должен быть экстрадирован с Аргентину для участия в допросе как подозреваемый.

В 2024 году суд в Аргентине удовлетворил запрос Генпрокуратуры об объявлении Мадуро в розыск на основании обвинений в действиях, которые якобы могут квалифицироваться как преступления против человечности. Запрос также был передан в Интерпол.

Ранее KP.RU сообщал, что Аргентина направила в прокуратуру Международного уголовного суда запрос на выдачу ордера на арест Николаса Мадуро. Страна также призвала арестовать и других высокопоставленных членов правительства Венесуэлы.

