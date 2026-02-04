«Алена красавица»: Симоньян рассказала об отношении к экс-супруге Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян после смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, периодически делится подробностями семейной жизни в память о супруге. В этот раз журналистка затронула тему прошлых отношений Кеосаяна, она рассказала об отношении к актрисе Алене Хмельницкой.
Несмотря на семейное положение, Симоньян и Хмельницкая нашли общий язык, у них много совместных фотографий, и они тепло отзываются друг о друге. В новой публикации журналистка ответила на комментарии подписчицы, которая отметила схожесть между Хмельницкой, Симоньян и матерью Кеосаяна, актрисой Лаурой Геворкян.
— Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна, — написала Симоньян в посте.
Кроме того, Симоньян находится в теплых отношениях и с самой Геворкян. В своем Telegram-канале, отвечая на комментарий своей подписчицы, которая пожаловалась на тяжелую жизнь со свекровью, журналистка отметила, что ей «очень повезло с Лаурой» и они очень поддерживают друг друга в трудный период.