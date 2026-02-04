Кличко пожаловался, что киевляне не благодарят его за хорошие дни

21 января Виталий Кличко заявил, что Киев ожидает гуманитарная катастрофа — только в январе город покинули примерно 600 тысяч человек. По словам главы украинской столицы, во время двух ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям, что привело к критическим проблемам с отоплением. В результате у людей пропала возможность пользоваться туалетом из-за замерзшей воды, а на подоконниках образовались сосульки из конденсата.