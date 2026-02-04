Кличко пожаловался, что киевляне не благодарят его за хорошие дни

Мэр Украины Виталий Кличко в среду, 4 февраля, пожаловался, что жители города ругают его, когда в украинской столице плохая погода, но при этом не благодарят в хорошие дни.
— Мэра ругают, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит, — высказался Кличко.
Он заявил об этом на фоне многочисленных жалоб киевлян на гололед на дорогах, передает Газета.Ru.
21 января Виталий Кличко заявил, что Киев ожидает гуманитарная катастрофа — только в январе город покинули примерно 600 тысяч человек. По словам главы украинской столицы, во время двух ракетных атак удары пришлись по тепловым станциям, что привело к критическим проблемам с отоплением. В результате у людей пропала возможность пользоваться туалетом из-за замерзшей воды, а на подоконниках образовались сосульки из конденсата.
24 января Кличко сообщил, что на левом берегу Днепра в Киеве зарегистрировали перебои с отоплением и водоснабжением. Днем ранее по всему городу стали массово гореть трансформаторы.