В 57 лет скончалась чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина

В Федерации шахмат России сообщили о смерти гроссмейстера Юлии Деминой.

Источник: Аргументы и факты

Федерация шахмат России сообщила в своем Telegram-канале о кончине гроссмейстера и чемпионки СССР по шахматам 1988 года Юлии Деминой.

Причины ухода шахматистки не уточняются. 3 февраля Деминой исполнилось 57 лет.

Демина завоевала титул чемпионки СССР в 1988 году, дважды побеждала на чемпионатах России в личном первенстве, являлась победительницей и призером ряда международных турниров, а также международным арбитром. В составе российской сборной она участвовала в двух Всемирных шахматных Олимпиадах (1992 и 1998 годы).

Ранее в Федерации тенниса России рассказали о смерти заслуженного тренера России Владимира Камельзона, который скончался на 88-м году жизни.