В 57 лет скончалась чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина

Федерация шахмат России сообщила в своем Telegram-канале о кончине гроссмейстера и чемпионки СССР по шахматам 1988 года Юлии Деминой.
Причины ухода шахматистки не уточняются. 3 февраля Деминой исполнилось 57 лет.
Демина завоевала титул чемпионки СССР в 1988 году, дважды побеждала на чемпионатах России в личном первенстве, являлась победительницей и призером ряда международных турниров, а также международным арбитром. В составе российской сборной она участвовала в двух Всемирных шахматных Олимпиадах (1992 и 1998 годы).
Ранее в Федерации тенниса России рассказали о смерти заслуженного тренера России Владимира Камельзона, который скончался на 88-м году жизни.