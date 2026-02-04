В 57 лет скончалась чемпионка СССР и России по шахматам Юлия Демина

Демина завоевала титул чемпионки СССР в 1988 году, дважды побеждала на чемпионатах России в личном первенстве, являлась победительницей и призером ряда международных турниров, а также международным арбитром. В составе российской сборной она участвовала в двух Всемирных шахматных Олимпиадах (1992 и 1998 годы).