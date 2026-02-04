Ученые из США выявили у мужчин гормональные колебания, схожие с женскими

У мужчин может возникать так называемый «синдром раздражительного» (Irritable Male Syndrome) — комплекс симптомов, возникающих из-за гормональных колебаний на фоне стресса или процесса старения, пишет «360», ссылаясь на американского психотерапевта Джеда Даймонда и доцента кафедры урологии в медцентре Седарс-Синай Джастина Хоумана.
Хоуман рассказал, что самыми распространенными симптомами «синдрома раздраженного» являются резкая смена настроения, депрессия, сложности с концентрацией внимания или провалы в памяти, снижение либидо. Кроме того, у мужчин часто встречаются проблемы со сном, увеличение количества жира в организме и потеря мышечной массы. Большинство мужчин начинают испытывать такие симптомы в возрасте 40−60 лет.
«Наряду с термином “андропауза”, который относится к мужскому климаксу, это полезное сокращение для описания того, что происходит с мужчинами из-за постепенного снижения уровня тестостерона и гормональных изменений», — пояснил Хоуман.
Психотерапевт Джед Даймонд рассказал, что страдающие «синдромом раздраженного» испытывают тревогу, могут впадать в состояние фрустрации или гнева. При этом эти симптомы встречаются у мужчин не только в позднем возрасте, но и в возрасте 20−30 лет, сказал он.
