Ученые из США выявили у мужчин гормональные колебания, схожие с женскими

Психотерапевт Джед Даймонд рассказал, что страдающие «синдромом раздраженного» испытывают тревогу, могут впадать в состояние фрустрации или гнева. При этом эти симптомы встречаются у мужчин не только в позднем возрасте, но и в возрасте 20−30 лет, сказал он.