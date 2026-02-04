Новая напасть после суровых морозов: Жителей Молдовы ждут мокрый снег и ледяной дождь — синоптики прогнозируют сильнейший гололед

Самое время рассказать о погодке на завтра, 5 февраля. Значит, рассказываем.
После всех этих морозов предстоящей ночью синоптики нам прогнозируют нулевую температуру, утром столбик термометра опустится на градус.
Днем нас ожидает +2 градуса. В стране до 6 февраля введен «желтый» код метеоопасности. Нас ожидают осадки в виде мокрого снега и снега с дождём. Местами гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах — сильнейший гололед. В течение 4−5 февраля это явление будет преобладать на севере страны, а 6 февраля распространится на остальную территорию. Берегите себя!
Вечером нас опять ждут нулевые температуры.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.
