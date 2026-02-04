Россиянин Репилов уже начал тренировки на Олимпиаде в первый соревновательный день

Параллельно с кёрлингом в первый соревновательный день прошли официальные тренировки горнолыжников и саночников. Лыжники-спортсмены, специализирующиеся на скоростном спуске, отрабатывали элементы на трассе лыжного центра Стельвио в Бормио. Саночники провели подготовку на бобслейно-санной трассе в Кортина-д’Ампеццо. Тренировочная сессия саночников была запланирована на 21:30 по московскому времени. В ней принял участие российский спортсмен Павел Репилов, выступающий на Играх в нейтральном статусе под шестнадцатым стартовым номером — между словаком Йозефом Нинисом и чехом Ондреем Хайманом. Его соотечественница Дарья Олесик приступит к тренировкам днём позже, пятого февраля. Наши саночники выберут экипировку для выхода на старт Олимпиады-2026 после тренировочных заездов, сообщает президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. «Пока есть два варианта гоночной экипировки на Игры. Это усовершенствованный вариант графического стиля гоночной экипировки, в которой спортсмены принимали участие в этапах Кубка мира, и монохромный вариант с иными техническими характеристиками. Окончательное решение по выбору будет принято спортсменами и тренерами после тренировочных заездов», цитирует Гарт ТАСС.