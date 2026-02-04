Россиянин Репилов уже начал тренировки на Олимпиаде в первый соревновательный день

Четвёртого февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовала соревновательная программа зимних Олимпийских игр. За два дня до церемонии открытия прошли первые матчи турнира смешанных пар по кёрлингу. Одновременно состоялись официальные тренировки горнолыжников в скоростном спуске и саночников. Российский спортсмен Павел Репилов выступил в тренировке под шестнадцатым номером в нейтральном статусе. Церемония открытия Игр запланирована на шестое февраля.
Керлинг положил начало олимпийской борьбе: в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовала соревновательная программа Игр-2026.
Четвёртого февраля 2026 года в Италии стартовала соревновательная программа двадцать пятых зимних Олимпийских игр. Первые медальные поединки прошли за два дня до официальной церемонии открытия — на льду арены в Милане развернулся турнир смешанных пар по кёрлингу. Все четыре встречи группового этапа начались одновременно в 21:05 по московскому времени. В первом круге сошлись сборные Великобритании и Норвегии, причём норвежцы приехали на турнир в статусе серебряных призёров предыдущей Олимпиады в Пекине. Шведская команда, завоевавшая бронзу в 2022 году, провела матч против южнокорейских спортсменов. Дополнили стартовую программу противостояния Канада — Чехия и Эстония — Швейцария.
Параллельно с кёрлингом в первый соревновательный день прошли официальные тренировки горнолыжников и саночников. Лыжники-спортсмены, специализирующиеся на скоростном спуске, отрабатывали элементы на трассе лыжного центра Стельвио в Бормио. Саночники провели подготовку на бобслейно-санной трассе в Кортина-д’Ампеццо. Тренировочная сессия саночников была запланирована на 21:30 по московскому времени. В ней принял участие российский спортсмен Павел Репилов, выступающий на Играх в нейтральном статусе под шестнадцатым стартовым номером — между словаком Йозефом Нинисом и чехом Ондреем Хайманом. Его соотечественница Дарья Олесик приступит к тренировкам днём позже, пятого февраля. Наши саночники выберут экипировку для выхода на старт Олимпиады-2026 после тренировочных заездов, сообщает президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. «Пока есть два варианта гоночной экипировки на Игры. Это усовершенствованный вариант графического стиля гоночной экипировки, в которой спортсмены принимали участие в этапах Кубка мира, и монохромный вариант с иными техническими характеристиками. Окончательное решение по выбору будет принято спортсменами и тренерами после тренировочных заездов», цитирует Гарт ТАСС.
В ходе первой официальной тренировки горнолыжников в скоростном спуске произошёл инцидент с участием норвежца Фредрика Мёллера. Спортсмен не удержался на трассе, совершил падение и не смог самостоятельно покинуть участок спуска. Для его эвакуации из Бормио был задействован вертолёт медицинской службы Игр.
Церемония открытия Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится в пятницу, шестого февраля, в 22:00 по московскому времени. Однако традиция проведения отдельных соревнований до официального старта Игр сохраняется в олимпийском протоколе уже не первый год — кёрлинг традиционно открывает медальную программу зимних Олимпиад.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв выразил особый интерес к турниру по кёрлингу в ходе Игр-2026, отметив важность наблюдения за развитием дисциплины и анализом потенциальных соперников. Он также сообщил о продолжающемся взаимодействии российской стороны с международной федерацией кёрлинга в вопросах возможного возвращения национальной сборной к участию в крупнейших международных стартах. По его словам, молодёжная команда России уже получила допуск к участию в отдельных турнирах под национальной символикой.
Таким образом, четвёртое февраля ознаменовало переход Олимпиады-2026 из организационной фазы в спортивную. С первых бросков камней на кёрлинговой площадке начался отсчёт до раздачи первых комплектов наград зимних Игр, которые продлятся до двадцатого февраля и пройдут на девяти спортивных объектах двух итальянских городов — Милана и Кортина-д’Ампеццо.