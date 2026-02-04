Ричмонд
Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги

Путин утвердил поручение о проведении Всероссийской недели детской книги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры РФ и Минцифры России обеспечить ежегодное проведение торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

«Минкультуры России совместно с Минцифры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Российская государственная детская библиотека” и иных заинтересованных организаций с учетом ранее данного поручения обеспечивать ежегодное проведение в Колонном зале Дома союзов торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги», — сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными определены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава минцифры РФ Максут Шадаев. Обозначенный срок доклада по данному поручению — до 1 апреля, далее — ежегодно.

