Путин поручил ежегодно открывать Всероссийскую неделю детской книги

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры РФ и Минцифры России обеспечить ежегодное проведение торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
«Минкультуры России совместно с Минцифры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Российская государственная детская библиотека” и иных заинтересованных организаций с учетом ранее данного поручения обеспечивать ежегодное проведение в Колонном зале Дома союзов торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги», — сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными определены министр культуры РФ Ольга Любимова и глава минцифры РФ Максут Шадаев. Обозначенный срок доклада по данному поручению — до 1 апреля, далее — ежегодно.