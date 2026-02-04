Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Моменты страха и истощения»: Кейт Миддлтон записала новое видеообращение о раке

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон записала новое видеообращение, посвященное теме рака. Публикация появилась в ее социальных сетях.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон записала новое видеообращение, посвященное теме рака. Публикация появилась в ее социальных сетях.

Таким образом Кейт Миддлтон, которая сама страдает от онкологии, решила выразить поддержку больным в День борьбы с раком. Она поделилась, что борьба с недугом была для нее настоящим испытанием.

— Есть моменты страха и истощения. Но также моменты силы, доброты и глубокой связи, — поделилась она.

Миддлтон отметила, что в этот день ее мысли направлены ко всем, кто получил диагноз, проходит лечение или восстанавливается после болезни. Она подчеркнула, что рак затрагивает не только самих пациентов, но и их семьи, друзей и тех, кто ухаживает за ними.

В то же время интернет продолжает плодиться слухами. Осенью, на фоне сообщений о рецидиве рака у Миддлтон принц Уильям лично рассказал, что его супруга находится в стадии ремиссии и осложнений не последовало. Он добавил, что их дети знают о серьезной болезни матери и семья старается обеспечить им чувство стабильности и безопасности.

Узнать больше по теме
Кейт Миддлтон: биография, отношения с принцем Уильямом, борьба с онкологией
Нынешняя принцесса Уэльская удивила британское общество взаимоотношениями с принцем Уильямом. Рассмотрим биографию Кейт Миддлтон, студентки, ставшей частью королевского дома.
Читать дальше