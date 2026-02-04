«Моменты страха и истощения»: Кейт Миддлтон записала новое видеообращение о раке

Миддлтон отметила, что в этот день ее мысли направлены ко всем, кто получил диагноз, проходит лечение или восстанавливается после болезни. Она подчеркнула, что рак затрагивает не только самих пациентов, но и их семьи, друзей и тех, кто ухаживает за ними.