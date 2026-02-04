Яркая актриса своего поколения: ушла из жизни Ольга Чиповская

Анна Чиповская росла за кулисами Театра Вахтангова. Она вспоминала, что в детстве её окружали такие выдающиеся артисты, как Василий Лановой, Галина Коновалова, Юлия Борисова. Несмотря на раннее желание стать актрисой, Ольга Чиповская изначально была против выбора дочери. Она, зная о трудностях актерской профессии, хотела уберечь дочь от возможных разочарований и определила Анну в немецкую гимназию с целью подготовить её к карьере переводчицы.