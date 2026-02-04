Яркая актриса своего поколения: ушла из жизни Ольга Чиповская

4 февраля 2026 года стало известно о кончине заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской, матери известной российской актрисы Анны Чиповской. Актриса ушла из жизни в возрасте 67 лет.
Творческий путь от дебюта до признания.
Ольга Чиповская родилась 12 июля 1958 года. В 1980 году она успешно окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где проработала до самой смерти. Её дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане».
За годы работы в театре Чиповская сыграла множество запоминающихся ролей в постановках, ставших классикой: Адельма в «Принцессе Турандот», Мими («Три возраста Казановы»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Веселкина («Варвары»), Абигайль («Стакан воды»), Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Манюшка («Зойкина квартира»), Секлита Пилиповна Лымариха («За двумя зайцами…»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Розалия Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»).
В текущем сезоне Ольга Чиповская продолжала радовать зрителей своими ролями в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Война и мир», «Театр».
Помимо работы в театре, Ольга Чиповская снималась в кино. Зрители могли видеть её в таких фильмах, как «Елки 3», «Затишье» и «Художник из Шервудского леса».
Династия Чиповских: мать и дочь.
Ольга Чиповская была замужем за известным джазовым музыкантом, дирижером, композитором, заслуженным артистом РСФСР Борисом Фрумкиным. В этом браке родилась дочь, Анна Чиповская, которая пошла по стопам матери и стала успешной актрисой.
Анна Чиповская росла за кулисами Театра Вахтангова. Она вспоминала, что в детстве её окружали такие выдающиеся артисты, как Василий Лановой, Галина Коновалова, Юлия Борисова. Несмотря на раннее желание стать актрисой, Ольга Чиповская изначально была против выбора дочери. Она, зная о трудностях актерской профессии, хотела уберечь дочь от возможных разочарований и определила Анну в немецкую гимназию с целью подготовить её к карьере переводчицы.
Однако страсть к театру оказалась сильнее. После 9 класса Анна Чиповская тайно подала документы в Щукинское театральное училище, но провалила экзамены. Но это не остановило её, и год спустя она успешно прошла прослушивание в Школу-студию МХАТ, осуществив свою мечту стать актрисой.
Ольга и Анна Чиповские вместе снялись в фильме «Елки 3», где сыграли бабушку и маму героини Насти.
Заслуги и соболезнования.
В 2021 году Ольга Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, что стало признанием её вклада в развитие российского искусства.
Пресс-служба Театра имени Вахтангова, где Ольга Чиповская служила на протяжении многих лет, выразила глубокие соболезнования в связи с утратой. «Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене», — отметили в театре.
Причины смерти актрисы не сообщаются. Дату и время похорон семья объявит позже.