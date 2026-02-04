Первые соревнования на ОИ-2026 были прерваны из-за отключения света

Причем это не единственное происшествие, которое произошло в первый же день Игр в Италии. Во время тренировки скоростного спуска упал норвежский горнолыжник Фредрик Меллер, после чего его эвакуировали на вертолете с трассы в итальянской коммуне Бормио. По данным журналистов, Меллера доставили в больницу. Спортсмен жаловался на боли в плече.