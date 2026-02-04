Ричмонд
Первые соревнования на ОИ-2026 были прерваны из-за отключения света

Соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были временно остановлены из-за проблем с освещением. Это одни из первых выступлений, которые должны пройти на турнире.

Первоначальные матчи зимних Игр начались в среду с группового этапа смешанных пар. Однако вскоре после начала игр на арене возникли сбои в освещении, что привело к приостановке встреч. Перерыв длился примерно пять минут.

Турнир по керлингу проходит на стадионе в Кортина-д’Ампеццо, который был построен в 1954 году для Олимпиады-1956.

Причем это не единственное происшествие, которое произошло в первый же день Игр в Италии. Во время тренировки скоростного спуска упал норвежский горнолыжник Фредрик Меллер, после чего его эвакуировали на вертолете с трассы в итальянской коммуне Бормио. По данным журналистов, Меллера доставили в больницу. Спортсмен жаловался на боли в плече.

В тот же день заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что за месяц до старта Олимпийских игр физическое состояние ее ученицы Аделии Петросян значительно ухудшилось.