Орбан: Будапешт не позволит Киеву использовать венгров как «пушечное мясо»

Венгерский премьер Виктор Орбан потребовал наказать ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр.
«Еще один венгр погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо», — написал он в соцсети X*.
Орбан заявил, что власти Венгрии поддерживают семью погибшего и пообещал, что не оставит это случай безнаказанным.
«Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — написал он.
Премьер-министр подчеркнул, что Будапешт не позволит использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».
Напомним, 31 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что еще один закарпатский венгр погиб на Украине в результате насильственных действий военкомов, принудительно забравших его для отправки в зону боевых действий.
Отметим, летом 2025 года стало известно о смерти избитого сотрудниками ТЦК венгра Йожефа Себестьена. Его насильно отправили в тренировочный центр. Перед этим военкомы жестоко избили его в лесу.
