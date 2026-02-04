Ричмонд
Орбан: Будапешт не позволит Киеву использовать венгров как «пушечное мясо»

Ответственных за принудительную мобилизацию украинских чиновников вышлют из Венгрии, заявил премьер-министр.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер Виктор Орбан потребовал наказать ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр.

«Еще один венгр погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо», — написал он в соцсети X*.

Орбан заявил, что власти Венгрии поддерживают семью погибшего и пообещал, что не оставит это случай безнаказанным.

«Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — написал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Будапешт не позволит использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».

Напомним, 31 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что еще один закарпатский венгр погиб на Украине в результате насильственных действий военкомов, принудительно забравших его для отправки в зону боевых действий.

Отметим, летом 2025 года стало известно о смерти избитого сотрудниками ТЦК венгра Йожефа Себестьена. Его насильно отправили в тренировочный центр. Перед этим военкомы жестоко избили его в лесу.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

