Врач назвал три распространенные ошибки при диарее

Врач-анестезиолог Давид Кальехо предупредил, что при борьбе с диареей пациенты нередко допускают три типичные ошибки. Его слова приводит издание Vanitatis.
Первое заблуждение, по мнению Кальехо, — это сознательный отказ от приема пищи. Вопреки распространенному мнению, продолжительный период голода, наоборот, оказывает негативное воздействие на кишечник, ослабляя его. В связи с этим, специалист советует возобновить питание как можно скорее после восстановления водного баланса в организме.
Второй распространенной ошибкой доктор считает неконтролируемое употребление лекарств против диареи. Хотя такие препараты и способствуют уменьшению частоты опорожнения кишечника, они одновременно замедляют процесс освобождения организма от болезнетворных микроорганизмов и веществ, провоцирующих диарею, что в конечном итоге может затянуть болезнь, объясняет врач.
В заключение, Кальехо отмечает, что распространенной ошибкой является лечение исключительно пробиотиками. Научные исследования показывают, что определенные штаммы бактерий могут незначительно сократить время течения диареи, однако их следует рассматривать лишь как вспомогательное средство, а не как основное лечение, подчеркивает специалист.
