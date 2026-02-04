Врач назвал три распространенные ошибки при диарее

Первое заблуждение, по мнению Кальехо, — это сознательный отказ от приема пищи. Вопреки распространенному мнению, продолжительный период голода, наоборот, оказывает негативное воздействие на кишечник, ослабляя его. В связи с этим, специалист советует возобновить питание как можно скорее после восстановления водного баланса в организме.