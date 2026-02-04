Ричмонд
В Петербурге задержали девушку, закидавшую коктейлями Молотова пункт сбора помощи для СВО

В Санкт-Петербурге задержана 24-летняя девушка, подозреваемая в поджоге благотворительного фонда, который собирал гуманитарную помощь для зоны специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Источник: Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали девушку за поджог благотворительного фонда. Видео © Telegram/ Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, она закидала коктейлями Молотова подвал, где находился пункт сбора, и снимала свои действия на телефон, поддерживая связь с куратором. Последний сбор волонтёров был связан с крупной партией медикаментов для бойцов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее в Тверской области суд вынес приговор подростку-неонацисту за подготовку теракта. Юноша попал под влияние кураторов из запрещенной в России украинской террористической организации через мессенджер Telegram. Фигурант самостоятельно изготовил три бутылки с зажигательной смесью.

