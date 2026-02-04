Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти

Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу театра Вахтангова. Актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане», затем играла в таких спектаклях, как «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…», «Филумена Мартурано» и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.