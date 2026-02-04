Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редчайшие морские черепахи оказались на грани исчезновения из-за шума кораблей

Учёные впервые замерили слух самых редких морских черепах в мире — атлантических ридлей. Оказалось, что эти рептилии прекрасно слышат низкочастотный гул, создаваемый винтами кораблей и другой человеческой деятельностью. Материалы исследования опубликованы в The Journal of the Acoustical Society of America.

Источник: Life.ru

Как отмечает эколог Чарльз Мурхэд из Университета Дьюка, теперь можно точнее оценить, как подводный шум влияет на органы чувств и поведение черепах в природе. Это критически важно для их защиты. Эти черепахи находятся на грани исчезновения. Их популяция когда-то была огромной, но к концу XX века сократилась почти на сто процентов.

Атлантические ридлеи — самый маленький вид морских черепах, обитающий в Мексиканском заливе и у побережья США. Вид занесен в Красную книгу и находится под охраной из-за катастрофического сокращения численности в прошлом веке.

Накануне в подмосковной Балашихе очевидцы заметили лося, который стоял на остановке общественного транспорта и даже попытался зайти в подъехавший автобус. В Госавтоинспекции назвали животное «самым дисциплинированным», предположив, что лось услышал призывы пользоваться общественным транспортом в морозы. Также мы писали, что в России по всей стране с 7 по 15 февраля проведут перепись воробьёв. Перепись проводится дважды в год: зимой и летом. Февральский учёт удобен, потому что птицы собираются на кустах и ещё не начинают гнездиться.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше