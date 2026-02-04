Редчайшие морские черепахи оказались на грани исчезновения из-за шума кораблей

Накануне в подмосковной Балашихе очевидцы заметили лося, который стоял на остановке общественного транспорта и даже попытался зайти в подъехавший автобус. В Госавтоинспекции назвали животное «самым дисциплинированным», предположив, что лось услышал призывы пользоваться общественным транспортом в морозы. Также мы писали, что в России по всей стране с 7 по 15 февраля проведут перепись воробьёв. Перепись проводится дважды в год: зимой и летом. Февральский учёт удобен, потому что птицы собираются на кустах и ещё не начинают гнездиться.