Редчайшие морские черепахи оказались на грани исчезновения из-за шума кораблей

Как отмечает эколог Чарльз Мурхэд из Университета Дьюка, теперь можно точнее оценить, как подводный шум влияет на органы чувств и поведение черепах в природе. Это критически важно для их защиты. Эти черепахи находятся на грани исчезновения. Их популяция когда-то была огромной, но к концу XX века сократилась почти на сто процентов.
Атлантические ридлеи — самый маленький вид морских черепах, обитающий в Мексиканском заливе и у побережья США. Вид занесен в Красную книгу и находится под охраной из-за катастрофического сокращения численности в прошлом веке.
Накануне в подмосковной Балашихе очевидцы заметили лося, который стоял на остановке общественного транспорта и даже попытался зайти в подъехавший автобус. В Госавтоинспекции назвали животное «самым дисциплинированным», предположив, что лось услышал призывы пользоваться общественным транспортом в морозы. Также мы писали, что в России по всей стране с 7 по 15 февраля проведут перепись воробьёв. Перепись проводится дважды в год: зимой и летом. Февральский учёт удобен, потому что птицы собираются на кустах и ещё не начинают гнездиться.
