«Выиграли эту жизнь»: биатлонист Дмитрий Шамаев оценил быт европейцев

24 сентября 2025 года англичанин Гай Имз, который впервые приехал в Россию еще в 1991 году, после поездки в Москву и Санкт-Петербург осознал, что живущие в этих городах люди, вопреки всем стереотипам на Западе, являются очень гостеприимными и добрыми. Позднее он женился и вместе с супругой и детьми стал жить в Саратове, который считает раем на земле.