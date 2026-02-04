В сравнении с россиянами у граждан Румынии все спокойнее, и они «рады тому, что имеют». Об этом в среду, 4 февраля, заявил российский биатлонист и вице-чемпион Европы Дмитрий Шамаев, выступающий за Румынию.
— В хорошем смысле этого слова, что они просто как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. В России жизнь быстро идет, и нужно успевать за этим ритмом, — подчеркнул спортсмен.
Он отметил, как русскоязычный биатлонист не испытывает никаких проблем либо дискомфорта и общается со всеми. Шамаев добавил, что за все время жизни в Румынии постоянно находился в команде и слушал, как разговаривают тренеры, товарищи по команде и окружающие люди, благодаря чему смог выучить разговорный румынский язык, передает портал «Спорт день за днем».
24 сентября 2025 года англичанин Гай Имз, который впервые приехал в Россию еще в 1991 году, после поездки в Москву и Санкт-Петербург осознал, что живущие в этих городах люди, вопреки всем стереотипам на Западе, являются очень гостеприимными и добрыми. Позднее он женился и вместе с супругой и детьми стал жить в Саратове, который считает раем на земле.