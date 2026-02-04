Ричмонд
Украинского триатлониста Сапунова дисквалифицировали на 3,5 года

Украинского триатлониста Сапунова дисквалифицировали до 7 апреля 2027 года.

Источник: Аргументы и факты

Украинского триатлониста Даниила Сапунова отстранили на 3,5 года за участие в спортивном мероприятии во время дисквалификации, сказано на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«В 2020 году спортсмен был дисквалифицирован на четыре года, с 8 октября 2019 года по 7 октября 2023 года, за нарушение антидопинговых правил. В течение этого периода дисквалификации спортсмен участвовал в спортивном мероприятии», — сказано в публикации.

Даниила Сапунова отстранили до 7 апреля 2027 года. Все его спортивные результаты и призовые достижения в период дисквалификации подлежат аннулированию.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камила Валиева выступила на первых соревнованиях после дисквалификации.