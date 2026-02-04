Президент Эстонии Алар Карис и премьер Латвии Эвика Силиня выступили за возобновление прямых контактов с Россией, поддержав идею назначения спецпосланника от ЕС. Об этом политики заявили в интервью изданию Euronews.
«Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — отметила Силиня.
Карис также подчеркнул, что Европа должна была инициировать переговорный процесс по Украине многим раньше, однако опоздала. Из-за этого за столом трехсторонних переговоров сейчас находятся США.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле объяснили, почему Европа не может претендовать на участие в переговорах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ЕС занимает сторону Украины и поддерживает киевский режим, поэтому не может обеспечить сбалансированный подход к процессу урегулирования.