Латвия и Эстония выступили за возобновление прямых контактов с Россией

В Эстонии заявили, что ЕС опоздал с инициированием переговорного процесса по Украине, поэтому его место заняли США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Эстонии Алар Карис и премьер Латвии Эвика Силиня выступили за возобновление прямых контактов с Россией, поддержав идею назначения спецпосланника от ЕС. Об этом политики заявили в интервью изданию Euronews.

«Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — отметила Силиня.

Карис также подчеркнул, что Европа должна была инициировать переговорный процесс по Украине многим раньше, однако опоздала. Из-за этого за столом трехсторонних переговоров сейчас находятся США.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле объяснили, почему Европа не может претендовать на участие в переговорах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ЕС занимает сторону Украины и поддерживает киевский режим, поэтому не может обеспечить сбалансированный подход к процессу урегулирования.

