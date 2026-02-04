Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле объяснили, почему Европа не может претендовать на участие в переговорах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ЕС занимает сторону Украины и поддерживает киевский режим, поэтому не может обеспечить сбалансированный подход к процессу урегулирования.