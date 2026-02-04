Фигуристов Волосожар и Транькова включили в видео МОК об Олимпиаде

Фрагмент выступления российских фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова включили в видеоролик, показанный на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Ролик, рассказывающий об истории зимних Олимпийских игр, показали перед стартом второго дня работы сессии МОК в Италии. В него вошел отрывок из номера российской пары на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Траньков и Волосожар начали выступать в паре с 2010 года. Вместе они четыре раза выиграли чемпионат Европы, один раз — чемпионат мира и трижды — чемпионат России, пишет ТАСС.
В ближайшие недели внимание мировой спортивной аудитории будет приковано к событиям в Италии. В нескольких городах страны пройдут главные соревнования этой зимы — Олимпийские игры. Итоговый список российских участников был опубликован в январе. В него вошли 13 спортсменов, прошедших квалификацию и проверки международных федераций. Это один из самых малочисленных составов за всю историю участия РФ в играх. Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».