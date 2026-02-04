Фигуристов Волосожар и Транькова включили в видео МОК об Олимпиаде

В ближайшие недели внимание мировой спортивной аудитории будет приковано к событиям в Италии. В нескольких городах страны пройдут главные соревнования этой зимы — Олимпийские игры. Итоговый список российских участников был опубликован в январе. В него вошли 13 спортсменов, прошедших квалификацию и проверки международных федераций. Это один из самых малочисленных составов за всю историю участия РФ в играх. Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».