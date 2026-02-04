Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги

Новый роман Симоньян вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве «АСТ», этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.