Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги

Роман Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал лидером продаж.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» занял первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги за прошлую неделю, сообщил магазин в Telegram-канале.

«Первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги прошлой недели заняла книга Маргариты Симоньян “В начале было Слово — в конце будет Цифра” — антиутопия о судьбе человека в мире, где всем правит “Искусственное Я”, — говорится в сообщении.

Второе место занял роман Донны Тартт «Маленький друг», третье — вторая книга трилогии Дины Рубиной «Дизайнер Жорка».

Новый роман Симоньян вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве «АСТ», этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.

