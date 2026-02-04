Наши саночники без медалей: честный прогноз главы ФССР Наталии Гарт

Президент ФССР Наталия Гарт заявила, что российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов едут на Олимпиаду-2026 в Италии ради участия, а не борьбы за медали. Спортсмены выступают в нейтральном статусе в одиночных заездах: Репилов — 7−8 февраля, Олесик — 9−10 февраля. Путь к Играм оказался непростым: оформление виз, логистические сложности. Тренировки прошли 4 и 5 февраля в Кортина-д’Ампеццо. Выбор экипировки будет определён после тренировочных спусков.
Российские саночники едут на Олимпиаду-2026 ради участия, а не медалей.
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС 4 февраля 2026 года, что российским саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову будет крайне сложно претендовать на олимпийские награды на Играх в Италии. По её словам, несмотря на личные надежды на успех, она сохраняет реализм и понимает: основная задача спортсменов на этих Олимпийских играх — не борьба за пьедестал, а возвращение к международным стартам после длительного перерыва. Гарт подчеркнула, что оба атлета прилагают максимум усилий, чтобы выступить достойно в сложившихся условиях.
Глава федерации отметила, что путь к участию в Играх оказался непростым на каждом этапе. Уже получение виз для въезда в страны проведения соревнований стало серьёзным достижением: за два с небольшим месяца спортсменам удалось оформить итальянские, американские и немецкие визы, причём итальянские — дважды. Физическое перемещение к местам проведения стартов также сопряжено со значительными трудностями. В этих обстоятельствах Гарт пожелала Олесик и Репилову прежде всего здоровья и сил для преодоления всех препятствий.
Российские саночники выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе и только в личных заездах на одиночных санях. Соревнования мужчин пройдут 7 и 8 февраля, в них примет участие Павел Репилов. Женские заезды состоятся 9 и 10 февраля, где выступит Дарья Олесик.
Официальные тренировки на санно-бобслейной трассе в Кортина-д’Ампеццо стартовали 4 февраля — за два дня до церемонии открытия Игр. Вечерняя тренировочная сессия, запланированная на 21:30 по московскому времени, включала заезды мужчин в одиночных санях. Павел Репилов, выступающий в нейтральном статусе, стартовал под шестнадцатым номером между словаком Йозефом Нинисом и чехом Ондреем Хайманом. Дарья Олесик проведёт свои тренировочные заезды 5 февраля.
По информации Наталии Гарт, окончательный выбор гоночной экипировки для стартов на Олимпиаде будет сделан после анализа результатов тренировочных спусков. На данный момент у команды имеются два варианта: усовершенствованный графический дизайн, уже использовавшийся на этапах Кубка мира, и монохромный комплект с иными техническими характеристиками. Решение примут совместно спортсмены и тренеры, оценив поведение каждого комплекта на трассе.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года состоится в пятницу, 6 февраля, в 22:00 по московскому времени. Соревнования стартовали досрочно 4 февраля, что является общепринятой практикой для отдельных видов программы, требующих дополнительного времени на подготовку и адаптацию спортсменов.