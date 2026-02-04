Наши саночники без медалей: честный прогноз главы ФССР Наталии Гарт

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС 4 февраля 2026 года, что российским саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову будет крайне сложно претендовать на олимпийские награды на Играх в Италии. По её словам, несмотря на личные надежды на успех, она сохраняет реализм и понимает: основная задача спортсменов на этих Олимпийских играх — не борьба за пьедестал, а возвращение к международным стартам после длительного перерыва. Гарт подчеркнула, что оба атлета прилагают максимум усилий, чтобы выступить достойно в сложившихся условиях.