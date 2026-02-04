Петербург обновит транспорт еще сотней электробусов МАЗ

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин отметил, что Колпинский парк является современным технологичным предприятием, которое ежедневно обеспечивает перевозки сотен тысяч жителей города и играет важную роль в развитии транспортной системы Санкт-Петербурга. В настоящее время в Колпинском автобусном парке работают более 1,5 тысячи сотрудников, а на балансе предприятия числится 320 единиц подвижного состава. Парк обслуживает 14 маршрутов общественного транспорта, связывающих пять районов города. По итогам 2025 года пассажиропоток на этих маршрутах превысил 37 миллионов человек.