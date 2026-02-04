Водитель в Китае спас женщину и стал героем соцсетей

В китайской провинции Чжэцзян автомобилист по фамилии Яо спас женщину на мосту и стал героем в Сети. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило местное агентство Синьхуа.
Мужчина ехал по мосту и увидел женщину, которая, бросив чемоданы, карабкалась на ограждение, чтобы перелезть через него. Мужчина тут же остановился, схватил женщину и стащил ее вниз, передает агентство.
После этого он дождался экстренных служб и передал им женщину. В Сети оценили поступок водителя и назвали его героем.
26 января экипаж российского буксира «Алатау» в Южно-Китайском море спас филиппинца, который провел в воде около двух дней. Экипаж корабля «С. Грейс» помог мужчине, его жизни ничего не угрожает. Позднее гражданину Филиппин помогли вернуться на родину.
23 января в Иркутске тренер успел спасти семилетнего ребенка из автомобиля, который загорелся на парковке местного спортивного комплекса. С помощью других очевидцев пожара мужчина разбил стекло машины молотком и вытащил ребенка вместе с детским креслом. В результате случившегося мальчик не пострадал, а машина сгорела полностью.