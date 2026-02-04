Доктор Янг рассказала о простом экспресс-тесте на анемию

По ее словам, для проведения теста необходимо встать перед зеркалом, оттянуть пальцем нижнее веко и обратить внимание на цвет внутренней поверхности слизистой. Если слизистая имеет ярко-розовый оттенок, поводов для беспокойства нет. В случае если цвет бледно-розовый или с синеватым оттенком, это может указывать на возможное наличие анемии.