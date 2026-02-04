Ричмонд
Доктор Янг рассказала о простом экспресс-тесте на анемию

Врач-эндокринолог Екатерина Янг описала простой экспресс-тест, который может помочь заподозрить анемию, и предупредила о возможных последствиях дефицита гемоглобина.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о простом экспресс-тесте, который позволяет самостоятельно выявить анемию. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

По ее словам, для проведения теста необходимо встать перед зеркалом, оттянуть пальцем нижнее веко и обратить внимание на цвет внутренней поверхности слизистой. Если слизистая имеет ярко-розовый оттенок, поводов для беспокойства нет. В случае если цвет бледно-розовый или с синеватым оттенком, это может указывать на возможное наличие анемии.

Янг пояснила, что такая окраска слизистой связана с дефицитом гемоглобина, при котором ткани не получают достаточного кровоснабжения.

Она отметила, что при отсутствии лечения анемия может привести к выраженному снижению работоспособности, постоянной сонливости и, как следствие, к ухудшению успеваемости в учебе и эффективности на работе.

Кроме того, по словам врача, анемия может препятствовать компенсации нарушений функции щитовидной железы, негативно влиять на деятельность репродуктивной системы и вызывать трудности с зачатием. Также она указала на снижение способности тканей к регенерации при дефиците гемоглобина.

Дополнительно Екатерина Янг подчеркнула, что при планировании визита к косметологу необходимо сначала устранить дефицит железа.

Ранее врач Елизавета Сидорова назвала неожиданные осложнения анемии.