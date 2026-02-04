Reuters: дипсоветник Макрона посетил Москву для встречи с представителями РФ

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона посетил Москву в минувший вторник, 3 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента Макрона во вторник отправился в Москву», — говорится в статье.
Согласно источнику, целью визита Бонна в столицу Россию была встреча с российскими официальными лицами для установления диалога между странами. При этом в Елисейском дворце не подтвердили информацию, однако и опровергать сообщения о визите дипсоветника Макрона в Москву также не стали.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле высказались о возможности наладить контакты между президентом России Владимиром Путиным и Макроном. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никакой конкретики по организации диалога сейчас нет.