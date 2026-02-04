Ричмонд
На Украине заявили о сбое в работе Starlink у ВСУ

На Украине заявили о сбое в работе Starlink у ВСУ после начала верификации.

Источник: Аргументы и факты

У ВСУ начались перебои со спутниковой системой Starlink в войсках, рассказал украинский военный с позывным «Алекс», пишет местное издание «Страна».

«У ВСУ начались перебои со Starlink в войсках после начала верификации», — сказано в публикации.

По словам военного, перебои наблюдаются у ряда пользователей.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что все терминалы Starlink, используемые в стране, должны пройти обязательную верификацию. Он добавил, что неверифицированные устройства отключат.